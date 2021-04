Alla scoperta di Teahupoo, l'onda dei surfisti di Parigi 2024

Milano, 1 apr. (askanews) - E' l'onda che i surfisti cercano per tutta la vita, a volte senzamai trovarla. E' la più pericolosa, la più temuta e la più amata.E' l'onda di Teahupoo, che prende il nome di una piccola localitàsulla costa sudoccidentale dell'isola di Tahiti, nella Polinesiafrancese. Letteralmente significa "luogo del cranio". Un nomeinfernale in un luogo paradisiaco. Sarà qui, a oltre 17milachilometri di distanza dalla capitale francese, che si sfiderannoi più grandi surfisti ai Giochi Olimpici di Parigi nel 2024.Il comitato organizzatore francese ha scelto questa localitàleggendaria, che si trova sul suo territorio, per assegnare lamedaglia olimpica di questa disciplina che è stata ammessa per laprima volta ai Giochi Olimpici di Tokyo, che si disputeranno questaestate.In attesa delle Olimpiadi Teahupoo resta una meta dei surfistipiù audaci e spericolati. Qui ogni anno si svolge una tappa delcampionato mondiale, la Billabong Surf Pro Tahiti. Durante igiorni della gara scatta un doppio codice rosso per scongiurareincidenti quando infuriano alcune tra le onde più pericolose espattacolari del mondo.