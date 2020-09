Assemblea Confimprese 2020, La Giglia (EY): “Per la consulenza digitale”

Carlo La Giglia, Director EY, ad Affaritaliani.it: “Il messaggio dell’assemblea è di forte spinta ad andare avanti. La consulenza si è adattata alla situazione: c’è, innanzitutto, la vicinanza ai nostri clienti per capire le loro priorità. Abbiamo lavorato molto per cercare di supportare nell’immediato e pensare a quello di cui potevano aver bisogno. Seguendo i trend delle altre nazioni, abbiamo proposto a livello digitale quello che potesse essere di successo in questo periodo di post lock-down, anche a medio termine, cercando di capire qual è la parte strutturale da cambiare nella società come modello di consumo e di fruizione del servizio di vendita.”

Torna all'articolo