Auto, Todde: avanti con incentivi e sviluppare infrastrutture

Milano, 15 apr. (askanews) - Il governo è pronto a intervenire per favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente con la conferma degli incentivi per la smart mobility, ma anche favorendo la nascita di nuove filiere e lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica e del 5G. Lo ha detto la viceministra del Mise, Alessandra Todde, in occasione del webinar "The Future of Automotive Mobility" di Arthur D. Little."E' un momento molto importante per la mobilità sostenibile. Come governo dobbiamo aiutare il nostro Paese e intervenire su tre aspetti in contemporanea e in modalità di sistema", ha detto Todde. "E' importante - ha continuato - intervenire sulla domanda e quindi ovviamente continuare con gli inventivi per la mobilità intelligente; è importante intervenire per aiutare la costituzione di nuove filiere, quindi fare in modo che le attività produttive per quanto riguarda la mobilità possano dispiegare valore e posti di lavoro nel nostro paese. Ma è anche importante intervenire per quanto riguarda le infrastrutture. Parlare di mobilità intelligente non avere infrastrutture elettriche adeguate anche a livello di infrastrutture locali quindi le metropolitane e la distribuzione elettrica. Avere delle infrastrutture tecnologiche come il 5G che non vengono dispiegate adeguatamente significa non supportare in maniera efficace ed efficiente questa rivoluzione sulla mobilità. Noi avremo successo come sistema paese nella misura in cui questi interventi verranno portati a sistema e verranno fatti coerentemente".