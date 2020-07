Autonoleggio, Locauto: nuove azioni di mobilità per il rilancio

La Spezia, 10 lug. (askanews) - Un segnale di ripresa e di ripartenza per l'intero comparto dell'automotive. Una scelta coraggiosa che arriva in un momento delicato e di crisi dell'economia italiana. Apre a La Spezia una nuova sede di noleggio auto e furgoni di Locauto, l'azienda di mobilità 100% italiana.Raffaella Tavazza, vicepresidente di Locauto: "Siamo molto orgogliosi di essere qui a La Spezia, una città simbolo della ripresa, al confine delle Cinque Terre, ricca di aziende. È un segnale di ripartenza dell'economia italiana e della nostra società di noleggio e di tutto il settore automotive. È la prima di una serie di aperture che abbiamo studiato durante il periodo di lockdown. Questa pandemia ci ha dato gli stimoli per ripartire con la nostra italianità"."Una scelta coraggiosa che non è stata facile neanche per noi, ma Locauto vanta una solidità patrimoniale, che abbiamo costruito negli anni e ci ha permesso di far fronte a questa pandemia. Una barca talmente solida che anche quando arriva una tempesta improvvisa, si riesce a superare".Per il presidente di Locauto, Mario Tavazza, si tratta di un "graduale ritorno alla normalità anche in un mercato come quello del rent-a-car tra i più colpiti dalla pandemia". Presente, al taglio del nastro, anche il sindaco della città, Pierluigi Peracchini.In una fase di rilancio per il Sistema Paese, Locauto ha creato dei progetti per sostenere coloro che hanno necessità di spostarsi, viaggiare e trasportare, ponendosi come valida alternativa al trasporto con treni, aerei e bus per privati e aziende.E ha puntato sulle soluzioni orarie 6H e 12H: un'opportunità nuova che semplifica le esigenze di mobilità cittadina ed extraurbana anche dei clienti che, per la prima volta, si avvicinano al noleggio a breve termine e possono avvalersi di un servizio rapido e sicuro con auto sempre igienizzate.Inoltre l'azienda ha deciso di compiere un'ulteriore azione in controtendenza con il settore rinunciando al deposito cauzionale su tutti i noleggi auto per i clienti che usufruiranno dei canali di prenotazione diretti come sito, app, centro prenotazioni e banco di noleggio. Tra le iniziative attivate, Locauto ha concentrato l'attenzione sulla tutela della salute del personale e di ciascun cliente, adottando dispositivi di protezione e azioni di distanziamento sociale in tutti gli uffici di noleggio ed attuando procedure di igienizzazione di tutti i veicoli in flotta.Tanti anche i pacchetti previsti: Locauto Elefast, per ritirare e consegnare l'auto in completa autonomia attraverso il proprio smartphone, e Locauto Young, il primo servizio di noleggio auto pensato per coloro che hanno appena conseguito la patente sia nella versione giornaliera sia mensile.