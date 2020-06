Aviazione, un elicottero italiano per l'elisoccorso di Rouen

Milano, 17 giu. (askanews) - L'ospedale francese di Rouen, in Normandia, ha scelto l'elicottero italiano AW109 "Trekker" per il proprio servizio sanitario d emergenza (EMS - Emergency Medical Service).Lo ha annunciato la stessa azienda produttrice, Leonardo, sottolineando che l'elicottero verrà consegnato all'operatore SAF Hélicoptères alla fine del 2020, presso la linea di assemblaggio finale di Vergiate (Va).L'offerta della SAF Hélicoptères è stata giudicata la migliore dopo una rigorosa procedura di gara e segna l'ingresso di questo tipo di elicottero italiano nel mercato civile della Francia dopo il precedente successo dei modelli AW109 "Power" e "Grand" per missioni di elisoccorso nel Paese, ampliando il numero dei clienti civili francesi che impiegano gli elicotteri di Leonardo in molteplici ruoli, inclusi il soccorso e il trasporto VIP/Corporate.L AW109 "Trekker" è il più recente tra i bimotore leggeri di Leonardo e il primo della serie dotato dei pattini al posto delle ruote. È molto veloce, dotato di un'avionica digitale avanzata e di una cabina che permette al personale medico a bordo di poter intervenire su tutto il corpo del paziente in barella. Può operare con uno o due piloti, sia in volo a vista (VFR) sia in strumentale (IFR). Ad oggi sono più di 70 gli AW109 "Trekker" venduti a clienti in tutto il mondo.