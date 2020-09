Azimut Benetti riparte da un nuovo Ceo e nuovi modelli

Portofino, 19 set. (askanews) - Azimut Benetti riparte dal nuovo Ceo, Marco Valle, presentato ufficialmente a Portofino - con i nuovi modelli di yacht che verranno lanciati sul mercato nei prossimi mesi - nel corso del tradizionale appuntamento con i media che apre l anno nautico.Valle, che dal 2016 ricopriva già la carica di CEO di Azimut Yachts è stato scelto dalla proprietà per armonizzare in tutto il Gruppo le best practice delle due divisioni."Sono 25 anni che lavoro in Azimut e gli ultimi 4 li ho fatti come amministratore delegato - ha detto - fino al 31 agosto c'erano due divisioni separate con due amministratori delegati. Si è deciso di unire le due aziende sotto un unico cappello. Cosa porta? Porterà sicuramente molta più efficienza, porterà la possibilità di avere un'azienda più integrata, la possibilità di avere degli staff molto più uniti e portare quello che si chiama best practice, il best pratice di Benetti e il best practice di Azimut e creare un'azienda sempre più forte e leader di mercato. Lo è già e lo sarà sempre di più".L'evento di Portofino è stato anche l'occasione per presentare in anteprima assoluta il cortometraggio "Open your eyes", che celebra il debutto del nuovo modello di Azimut Yacht, Magellano 25 Metri. Dietro la macchina da presa, Gabriele Muccino."Il cortometraggio parte da lontano prima di arrivare a conoscere la barca - ha spiegato - è la storia di una direttrice di una rivista di design e di un fotografo che lavora per lei e fotografa arte in giro per l'Italia e durante il percorso del cortometraggio scopre, anzi inizia a rivelarle l'interesse che lui ha verso di lei che di fatto è un innamoramento che lei stessa si è nascosta. E quindi il cortometraggio è anche la rivelazione, intanto a loro stessi e poi reciprocamente del loro amore ma è la rivelazione anche di questa barca".Magellano 25 Metri è uno yacht unico, un oggetto di intramontabile bellezza grazie all estro dei suoi designer, Vincenzo De Cotiis e Ken Freivokh, lontano da mode e tendenze passeggere, fatto per armatori che amano una navigazione rilassata ed elegante, come sottolinea la vice presidente di Azimut Benetti, Giovanna Vitelli."È la flagship della collezione Magellano, che è una barca dedicata al viaggio, all'idea del viaggio che è più importante della meta e quindi tutto un momento fatto di spazi, di comfort, di velocità, di piacere della navigazione, che è il protagonista di questa esperienza. Per cui il Magellano 25, che è la più grande della collezione, è un po' la quintessenza di questa filosofia".Ed è proprio per celebrare questa vera e propria opera d'arte galleggiante, che Azimut si è affidata ad un vero maestro del cinema."Volevamo qualche cosa che raccontasse questa storia estremamente sofisticata. Da qui l'idea di non fare un video commerciale ma un film. E chi chiamare per un film di un prodotto italiano che deve parlare di arte, del bello, di questa leggerezza che accompagna la barca? Ci è venuto in mente subito Gabriele Muccino con cui è stata una grande collaborazione, anche divertente".