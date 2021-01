Banca Generali investe negli alberi di Treedom

Milano, 8 gen. (askanews) - Banca Generali, sempre più in prima linea negli investimenti legati alla sostenibilità, investe in Treedom, la piattaforma web che permette di piantare un albero a distanza in tutto il mondo e seguirne la storia online. Tramite il proprio fondo 8a+ Real Innovation, dedicato alle pmi innovative, Banca Generali parteciperà all'aumento di capitale da 8 milioni di euro della società fiorentina, entrando come lead investor e coprendo una quota pari a 3 milioni di euro.L'operazione è finalizzata a sostenere Treedom nel suo percorso di espansione sui mercati esteri, con particolare focus sull'Europa, e ad accompagnare la società verso la quotazione in Borsa. L'investimento rappresenta, inoltre, per Banca Generali un'opportunità per diversificare ulteriormente il portafoglio del fondo e testimonia l'impegno concreto che il risparmio può apportare a beneficio dell'economia reale del Paese. Grazie all'aumento di capitale Treedom potrà investire sullo sviluppo della piattaforma web e allargare la propria community, continuando quel percorso di crescita iniziato dieci anni fa.