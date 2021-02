Bombardieri a Draghi: prorogare blocco licenziamenti per coesione

Roma, 10 feb. (askanews) - Al premier incaricato, Mario Draghi, "abbiamo espresso apprezzamento per il metodo del coinvolgimento delle parti sociali e abbiamo sottolineato quelle che per noi sono le emergenze, le diseguaglianze sociali in questo Paese e abbiamo chiesto scelte che sostengano sviluppo e investimenti."Per noi sono indispensabili per mantenere la coesione sociale nel Paese la "proroga del blocco dei licenziamenti e la proroga degli ammortizzatori sociali".Lo ha detto il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, altermine dell'incontro con Draghi.