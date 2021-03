Bonetti: ecco il piano strategico per l'occupazione femminile

Roma, 12 mar. (askanews) - Un fondo con un primo intervento da 20 milioni per l'imprenditoria femminile e misure per contrastare l'uscita delle donne dal mondo del lavoro. Lo annuncia, in questa intervista ad askanews, la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti:"Abbiamo lanciato un piano parità, il primo piano strategico nazionale per la parità di genere che avrà indicazioni e direzioni di politiche attive di sostegno in particolare al lavoro femminile. Abbiamo voluto già introdurre, e su questo voglio implementare, la decontribuzione per l'assunzione delle donne per far fronte anche al rischio dell'uscita dal mondo del lavoro e del difficile reingresso delle donne nel mondo del lavoro. Un grande forte sostegno all'imprenditoria femminile - sottolinea Bonetti - un primo fondo di 20 milioni che potrà avere anche una finalità di credito a fondo perduto, di formazione e di accompagnamento e che verrà implementato in modo significativo grazie ai fondi europei della Next Generation Eu".Servizio di Serena Sartini Montaggio di Alessandra Franco Immagini di askanews