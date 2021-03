Bonetti, serve empowerment femminile per sviluppo sostenibile

Milano, 9 mar. (askanews) - "La parità di genere, ha spiegato, "è una scelta di metodo che strutturalmente e in modo trasversale deve abitare non solo la redazione del nuovo piano per Next Generation EU ma il nostro vivere sociale. Solo se noi sapremo mettere tutte le persone, donne e uomini, nella possibilità di esercitare la propria energia potenziale, il proprio contributo al vivere collettivo avremo un sistema che sarà capace di ottimizzare il proprio risultato". A sottolinearlo la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti intervenendo all'evento organizzato dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile per presentare l'analisi e le proposte dell'ASviS sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la legge di bilancio 2021, al fine di indirizzare al meglio le risorse nell'ottica dello sviluppo sostenibile 01.32.53 CON LO SVILUPPO SOSTENIBILE 01.33.40 MOVIMENTO "L'empowerment femminile è elemento necessario per l'attivazione di uno sviluppo sostenibile, che richiede una visione strategica di prospettiva e non semplicemente l'azione affiancata di diversi interventi". A sottolinearlo la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti intervenendo all'evento organizzato dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile per presentare l'analisi e le proposte dell'ASviS sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la legge di bilancio 2021, al fine di indirizzare al meglio le risorse nell'ottica dello sviluppo sostenibile.