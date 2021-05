Bonifica discariche, Gen. Vadalà: ridiamo benessere alle comunità

Roma, 7 mag. (askanews) - Bonifica come strumento per ridare benessere ai cittadini e alle comunità. E' l'obiettivo della missione guidata dal Generale diBrigata dei Carabinieri, Giuseppe Vadalà, confermato lo scorso 31marzo nel ruolo di commissario unico di Governo per larealizzazione degli interventi per la bonifica delle discarichein seguito all'infrazione italiana sanzionata dall'UnioneEuropea. Una infrazione sorta con la prima grande emergenzarifiuti nazionale nel periodo '70-'90, con la proliferazione disiti di emergenza privi di idoneità. Ben 200: fino al 2017 nefurono bonificati e messi in sicurezza 119. I restanti 81 furonoaffidati al Commissario che in 4 anni ne ha bonficati e messi insicurezza 51. Ne rimangono 30, con la data di termine già fissatada Vadalà al 2024.Il generale, già nominato commissario straordinario nel 2017,dall allora governo Gentiloni, procede infatti speditamente e conun impegno diretto a favore della collettività.ITW commissario straordinario bonifiche in inviati del 5/5"Un tempo si bonificava per guadagnare territori alla produzione,quindi si metteva da parte la naturalità, che a quel tempo eranoanche le zone acquitrinose perchè c'era bisognoessenzialmente di coltivare o di riconquistare terreno. Oggi ilterreno lo si deve riconquistare contro lo sviluppoirrefrenabile che c'è stato, e nel restituire il terreno dobbiamodare naturalità. Quindi stiamo dando terreni nuovi dove possonoessere fatte altre utilizzazioni importanti e in questo senso sifa un grande lavoro, che è quello di far guadagnare benessere aicittadini e alle comunità, non solo benessere economico come untempo si faceva ma oggi è un benessere più ampio, a volteimmateriale, di avere un ambiente salubre e salutare per l'uomo".In questo senso il ruolo dell'Arma è essenziale perchè lamissione è nata con l'Arma dei Carabinieri, ancorchè ci sia unCommissario che è un Generale dell'Arma. Ancora Vadalà:"Si riesce ad avere più competenze, che sono quelle propriedell'Arma, come le specialità che sono quelle ambientali chepermettono di capire questi fenomeni. Inoltre va considerata ladiffusione su tutto il territorio dei reparti dell'Arma cosa checonsente di assicurare l'altro grande valore della missione,quello della prevenzione e il contrasto dei reati commessi econnessi. C'è poi il valore dell'organizzazione: in 4 anni 51siti sono stati bonificati o messi in sicurezza, per fare questoc'è bisogno di una grande organizzazione come l'Armaindubbiamente ha. Infine anche per tutti gli iter amministrativinoi siamo stazione appaltante ma ci avvaliamo di tante altrestazioni appaltanti, servono quindi dei processi amministrativirigorosi che sono quelli che l'Arma utilizza nella sua attivitàdi ogni giorno".