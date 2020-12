Milano, 18 dic. (askanews) - Bper prima banca in Italia per la sostenibilità ambientale. L'istituto, l'unico nel nostro Paese, ha ottenuto un importante riconoscimento con l'inserimento nella "A List" per la lotta al cambiamento climatico del Carbon Disclosure Project (CDP), organizzazione non profit internazionale, il cui punteggio sui temi ambientali è riconosciuto come il più autorevole e trasparente a livello mondiale.Oggi l'attenzione all'ambiente, oltre che un valore, è un fattore di crescita, sempre più al centro delle scelte degli investimenti, come spiega Eugenio Garavini, vice direttore generale di Bper: "Essere stati classificati A in questo ambito significa per noi non solo avere una credibilità in termini di azienda come redditività, come realtà importante a livello nazionale dal punto di vista imprenditoriale, ma aggiunge questa caratteristica che è quella del rispetto ambientale e questo secondo noi, nella nostra nostra logica, nella strategia che la banca ha, è un argomento molto importante e risulta sempre primario".Perchè per Bper sostenibilità e business sono due facce della stessa medaglia."E' un messaggio - ha sottolineato Garavini - che cerchiamo di portare da anni nella nostra realtà: Bper è una banca nata oltre 150 anni fa qui a Modena, ed è una delle principali realtà bancarie italiane, nella provincia italiana, con una sede che non è nella capitale finanziaria Milano. Questo fatto di unire business e sostenibilità finalmente è stato premiato da questo riconoscimento internazionale che vale a livello di rating, al pari di altri rating cui noi siamo misurati costantemente".Il riconoscimento premia l'impegno di Bper sia sul fronte interno, per le azioni messe in campo nel risparmio energetico, sia per la costante attenzione nell'accompagnare i clienti verso un business più sostenibile, con finanziamenti specifici sulle attività ambientali e green. Temi al centro dell'agenda europea."La politica della Commissione europea con la Von der Leyen in questo momento, con il Next Generation Eu e il Green deal, credo che vedrà le banche - ha concluso Garavini - molto protagoniste e certamente in prima linea: partendo con una 'A' ci permette di avere un posto interessante in questo impegno di crescita e sviluppo in questo settore".