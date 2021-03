Bruxelles rassicura: Patto di Stabilità sospeso anche nel 2022

Milao, 3 mar. (askanews) - Segnali rassicuranti dalla Commissioneeuropea sul mantenimento delle misure di aiuto all'economia anchesu tutto il prossimo anno. L'esecutivo comunitario intendeconfermare anche sul 2022 la "clausola di sospensione generale"del Patto di stabilità e di crescita. E procedere allariattivazione del Patto solo dal 2023, peraltro aprendo allapossibilità di modificare le stesse regole mediante riformelegislative."Prenderemo la decisione finale sulla basedelle previsioni economiche di primavera, che arriveranno nellaprima metà di maggio. E anche una volta riattivato il Patto, "nelcaso in cui un Paese non abbia pienamente riguadagnato il livellodi attività economica precrisi verrannopienamente utilizzate tutte le flessibilità del Patto, inparticolare sulle proposte di politiche di Bilancio", ha spiegato il commissario all'Economia, PaoloGentiloni, nella conferenza stampa di presentazione delle ultimelinee guida sulle politiche di Bilancio.Il problema degli elevati debiti pubblici, tuttavia, come piùvolte ribadito, non è semplicemente sparito.Nei Paesi coinvolti,come l'Italia "la nostra indicazione è che perseguano politichedi bilancio più prudenti, tenendo presenti le considerazionisulla sostenibilità del debito e usando i finanziamenti delRecovery fund su investimenti aggiuntivi", ha puntualizzato ilValdis Dombrovskis. Il vicepresidente della Commissione europeaha ricordato che l'Italia è il maggiore beneficiarioassoluto di finanziamenti del Recovery fund.E proprio sul piano di Recovery, Gentiloni ha ribadito unappello a fare presto per "arrivare a erogare il prefinanziamento del 13%,almeno per i paesi che hanno i piani approvati, prima della pausaestiva".