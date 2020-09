Cdp, inaugurato nuovo sportello per Pa e imprese a Perugia

Perugia, 17 set. (askanews) - Uno sportello informativo di Cassa Depositi e Prestiti dedicato alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'Umbria. Uno strumento in grado di fornire consulenza e supporto per la realizzazione di progetti a favore dello sviluppo economico e delle comunità locali.E' il nuovo Spazio Cdp inaugurato nel capoluogo umbro grazie alla collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Con un obiettivo spiegato dalla presidente della Fondazione Cristina Colaiacovo."Il ruolo di questo spazio è essere un punto di ascolto, quindi servirà in primo luogo attrarre le istanze di tutto il territorio che siano soggetti pubblici o soggetti privati, in maniera tale da poterli convogliare su Cdp e poi Cdp con una cadenza mensile abbastanza frequente invierà gli specialisti sul territorio che possano fare da consulenti per le diverse istanze. Quindi è un punto di incontro, è una collaborazione che instauriamo tra il nostro territorio e Cdp che si avvicina a noi".E proprio in questa logica Cdp ha firmato un protocollo con la regione Umbria per lo sviluppo economico e infrastrutturale, come sottolinea la presidente della regione Donatella Tesei."Questo è un primo passo importante perché effettivamente Cassa Depositi e Prestiti che si avvicina al nostro territorio è sicuramente un momento significativo e importante, noi abbiamo già avuto un incontro e sono convinta che i nostri progetti per l'Umbria potranno essere condivisi e portati avanti insieme a Cassa Depositi e Prestiti su più di un settore".Le esigenze a cui risponde l'intesa le spiega l'amministratore delegato di cdp, Fabrizio Palermo."Il nostro intervento come in altri territori riguarda tutti gli aspetti dal trasporto pubblico locale ad altri aspetti infrastrutturali ricordo che negli ultimi anni Cdp è arrvata anche a finanziare una scuola al giorno per cui. La nostra presenza sul territorio è cruciale come dicevo prima per capire le esigenze ed individuare le soluzioni molto più vicine a queste esigenze".Una delle tappe del programma di apertura di nuove sedi della Cdp in Italia che ha già visto l'apertura delle sedi di Verona, Genova, Napoli e Torino oltre agli Spazio Cdp di Cagliari, Sassari, Trento e Rovereto. Programma che ha portato risultati concreti.