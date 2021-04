Clima, Gurria (Ocse): Ci serve una tassa grande e grossa sul CO2

Milano, 14 apr. (askanews) - "Ci serve una tassa grande e grossa" sulle emissioni di CO2. Lo ha affermato il segretario generale uscente dell'Ocse, Angel Gurria, durante la conferenza stampa di presentazione del rapporto Going for Gorwth, svolta in modalità virtuale assieme al ministro dell'Economia Daniele Franco. "I paesi del G20 sono responsabili dell'80% delle emissioni globali. Ebbene - ha rilevato - l'81% di queste emissioni sono prezzate sotto i 60 euro per tonnellata, che è il livello che avremmo dovuto raggiungere nel 2021 per intervenire sui danni al clima ed essere in linea con obiettivi dell'accordo di Parigi. Peggio ancora, molte emissioni sono non solo prezzate sotto 60 euro la tonnellata ma sotto i 30 euro e questo la dice lunga su quanto siamo fuori strada".