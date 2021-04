Milano, 20 apr. (askanews) - "La pandemia ha indebolito fortemente le nostre imprese e cresce l'allarme del rischio usura. Occorre sostenere subito gli imprenditori. Avanti dunque con il piano di riapertura delle attività in sicurezza e con i sostegni finalmente adeguati alle perdite subite per rilanciare una economia sana e in grado di creare occupazione e benessere". Lo ha affermato il presidente di Confcommercio,Carlo Sangalli, in occasione della Giornata nazionale "Legalitàci piace!".