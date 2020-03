Roma, 3 mar. (askanews) - Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ha espresso "soddisfazione" per il fatto che il G7 si sia detto "pronto a intervenire con misure anche fiscali di bilancio a sostegno dell'economia" per fronteggiare l'emergenza coronavirus. "E' un passo importante di coordinamento e cooperazione a livello internazionale", ha dichiarato il ministro a margine della presentazione del Piano straordinario 2020 per il Made in Italy alla Farnesina.