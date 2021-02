COTEC, Di Bartolomei: “Si indaga sui fattori di successo dell’Open Innovation”

Le dichiarazioni di Paolo Di Bartolomei, Direttore Generale Fondazione COTEC, ad Affaritaliani.it

“La Fondazione COTEC è una storica fondazione che si occupa della promozione della cultura dell’innovazione in Italia - ha affermato Paolo Di Bartolomei, Direttore Generale Fondazione COTEC -. Ha tra i suoi soci fondatori alcuni dei più grandi gruppi industriali e finanziari italiani, come Enel, Eni, Intesa Sanpaolo, Leonardo e Tim. Quindi è un panorama molto ampio di quelle che sono le grandi aziende, quindi quando abbiamo deciso di focalizzare quest’anno la nostra attenzione per il report sull’innovazione del 2021 sull’Open Innovation e abbiamo iniziato questa collaborazione con l’Università Luiss e Fondazione Enel che stanno portando avanti questo studio sull’Open Innovation e andava a indagare su alcuni fattori di successo di questo metodo, abbiamo pensato che il contributo che poteva dare Cotec era quello di integrare questa ricerca con le esperienze delle grandi aziende italiane, per andare a vedere proprio come le grandi aziende italiane applicano la metodologia dell’Open Innovation. Ciò che emerge dai racconti, da queste storie di innovazione, va a confermare l’assunto dello studio di Luiss e Fondazione Enel, cioè che l’innovazione è un qualcosa che non si trasferisce all’interno delle aziende semplicemente attraverso l’acquisto di un nuovo macchinario o di una nuova tecnologia, ma richiede un processo di implementazione che richiede il coinvolgimento dell’intera azienda e la creazione di una cultura aziendale in grado di recepire queste innovazioni e metterle in pratica”

“Altre cose interessanti emergono dagli editoriali che i vari responsabili dell’innovazione di queste aziende - ha continuato Di Bartolomei -, perché ciò che emerge è che non esiste una formula standard di Open Innovation. Ogni azienda la declina in modo differente. Quello che serve e che tutte le esperienze raccontano è che c’è bisogno dell’impegno di un’intera azienda nell’adottare una logica organizzativa gestionale indirizzata all’innovazione”.

