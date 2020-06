Covid, la tecnologia UV-C per ascensori e scale mobili virus-free

Milano, 22 giu. (askanews) - L'emergenza coronavirus ha fatto capire che gli ascensori e i corrimani delle scale mobili possono essere potenzialmente veicolo d'infezione. Schindler, tra i gruppi leader a livello mondiale nel settore degli ascensori e scale mobili, per la ripartenza ha lanciato Schindler Hygienic, la nuova linea di prodotti e soluzioni per garantire la sicurezza sanitaria quotidiana e continua, come spiega l'amministratore delegato Danilo Calabrò."Noi abbiamo lavorato su tre prodotti innovativi principali, uno va a sanificare le superfici interne dell'ascensore, poi c'è un prodotto che si occupa di sanificare l'aria, infine sulle scale mobili la parte che si tocca è il corrimano per questo abbiamo un prodotto che si chiama CleanTouch che sanifica costantemente il corrimano delle scale mobili".Schindler ha studiato i metodi di sanificazione più efficaci usati negli ospedali e ha scelto di puntare sulla tecnologia a raggi ultravioletti di classe C, i cosiddetti UV-C."I raggi ultravioletti hanno la caratteristica di andare ad abbattere il batterio o il virus che viene colpito da questi raggi. Sostanzialmente la potenza del raggio ultravioletto va a operare sul Dna e Rna del virus e del batterio e lo inattiva, rendendolo non più pericoloso".Questa tecnologia però va usata con cognizione di causa, infatti non deve mai essere a contatto diretto con l'uomo perchè potenzialmente pericolosa, e può provocare dermatiti."Proprio per questo motivo è stata prestata una attenzione massima sull'aspetto sicurezza. La priorità è stata capire come assicurare che non ci fosse presenza di persone all'interno degli ascensori nel momento in cui si va ad attivare la sanificazione. Questo è garantito da un'elettronica che noi chiamiamo Failsafe, che non può sbagliare, c'è una sensoristica molto sofisticata, che controlla che non ci sia nessuno in cabina, che l'ascensore non si stia muovendo che e chi siano le luci spente, per garantire al 100% che non ci siano persone in ascensore. Le scale mobili invece hanno un dispositivo che emette la radiazione ultravioletta all'interno dei meccanismi e non è assolutamente accessibile alle persone".Schindler ha iniziato a installare questi dispositivi in stazioni, aeroporti, centri commerciali e ospedali in cui una scala mobile può trasportare fino a circa 6.000 persone all'ora. Ma bisogna individuare i prodotti giusti e sicuri."Sul mercato si può trovare di tutto ma bisogna tenere conto oltre che della sicurezza dell'efficacia. Noi abbiamo lavorato con dei virologi e siamo in collaborazione stretta con dei primari istituti ospedalieri, con cui stiamo testando effettivamente dopo quanti secondi muore il Covid o altri batteri. Chiunque potrebbe comprare on line dei Led Uv e metterli negli ascensori, ma così siamo ben lontani da avere un sistema con una comprovata sicurezza nell'utilizzo".