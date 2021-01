Covid19: italiani sempre più attenti alle difese immunitarie

Roma, 25 gen. (askanews) - Il mondo e i consumatori stanno cambiando ad un ritmo più veloce che mai. Il passaggio dal concetto di "cura" a quello più ampio e olistico di "benessere", il migliore accesso ai farmaci, l'urbanizzazione e la digitalizzazione stanno cambiando la categoria salute e benessere. E la pandemia non ha fatto che accelerare i trend già in atto. I consumatori oggi sono dunque sempre più alla ricerca di prodotti e marchi affidabili, sicuri ed efficaci, ai quali fare riferimento anche per la prevenzione quotidiana, con l'obiettivo di godere di una vita più lunga e il più possibile lontana da malesseri e malattie.Marco Faraone, Vice President P&G Personal Health Care Italia: "Proprio per rispondere a questi bisogni, P&G ha deciso di innovare ancora con Bion3, il nuovo integratore 3in1 a base di microrganismi minerali e vitamine, per aiutare a supportare le difese immunitarie"."Si tratta di un prodotto già leader in Francia e che arriva quest'anno anche in Italia. Un lancio che intercetta i nuovi bisogni dei consumatori italiani e che al contempo rafforza la divisione P&G Health Care, l'unità di business che offre una vasta gamma di prodotti in diversi settori dell'Oral e Personal Health Care e che può vantare un'impronta geografica tra le più ampie nel mercato globale con una presenza in oltre 74 Paesi e oltre 3.500 dipendenti".Quello di Bion3 è anche un esempio della strategia di P&G Health nel rapporto con i consumatori. Ancora Faraone: "La strategia si fonda su tre punti fondamentali. e del nostro modo di servire i consumatori. Partiamo proprio dai bisogni del consumatore. Il secondo punto è l'innovazione, facendo leva sul nostro portfolio di business e brand, scienze e tecnologie che è ampio, profondo e vario come poche altre aziende al mondo possono vantare. Il terzo punto è un'offerta completa a 360 gradi, il prodotto quindi per incontrare le esigenze dei consumatori ma anche tutti gli aspetti che contribuiscono a soddisfare gli altri bisogni dei consumatori, confezione, comunicazione, supporto di marketing di grande impatto, sia a livello pubblicitario che di materiali espositivi all'interno della Farmacia, fino a un continuo supporto nel campo della formazione tecnico-scientifica che noi mettiamo a disposizione dei farmacisti"."Un esempio di questa strategia ci è offerto dal recente lancio di ZzzQuil Natura, diventato leader di mercato nei prodotti per la cura del sonno a soli 3 mesi dal lancio. Ora la sfida sarà ripetere lo stesso successo con Bion3".La pandemia come detto ha aumentato l'interesse dei consumatori rispetto a ciò che si può fare per supportare le nostre difese immunitarie. Da una ricerca commissionata da P&G a Ipsos lo scorso luglio è emerso che l'82% degli italiani negli ultimi sei mesi (quindi da gennaio) ha cercato di aumentare le proprie difese immunitarie e il 46% lo ha fatto assumendo vitamine, minerali e integratori. Marida Lisi, Direttore Comunicazione Scientifica P&G Health Care:"La ricerca ha inoltre confermato una attenzione dei consumatori italiani verso prodotti e marchi affidabili e sicuri. In un momento come questo di incertezza generale, in cui le fake news la fanno da padrone, è importante sapere che il consumatore ancora si affida a prodotti sicuri ed efficaci. Per questo con Bion3 abbiamo cercato di portare sul mercato italiano l'affidabilità e la serietà di P&G incontrando le necessità del consumatore italiano nel voler supportare le proprie difese immunitarie".Ma quali sono le particolarità di Bion3? "Bion3 è un integratore in compresse per adulti in grado di supportare dall'interno il nostro sistema immunitario attraverso una esclusiva formulazione 3 in 1: i tre strati della compressa sono una combinazione unica di 3 ceppi di microrganismi e un mix di 12 vitamine e 7 minerali. Lo speciale rivestimento brevettato permette ai tre ceppi di microrganismi (Lactobacillus gasseri PA 16/8, Bifidobacterium bifidum MF20/5, Bifidobacterium longum SP 07/3) di sopravvivere attraverso lo stomaco, arrivando vivi nell'intestino".Il lancio di Bion3 è sostenuto da una comunicazione distintiva, sia in TV che sul digitale, da materiali di impatto in Farmacia e da una informazione tecnico scientifica costante verso i farmacisti.