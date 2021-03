Dalle code alle consegne a Codogno: la spesa in tempo di lockdown

Roma, 9 mar. (askanews) - Gli scaffali presi d'assalto, le code interminabili per entrare nei supermercati, la corsa agli acquisti online, la necessità di garantire la consegna della spesa in zona rossa, l'impegno per garantire un servizio essenziale e la sicurezza e la salute di dipendenti e clienti. Esselunga, a un anno esatto dall'inizio dell'emergenza Covid, ha raccontato in un "video-diario" il primo lockdown attraverso le testimonianze dei dipendenti che hanno continuato a lavorare per garantire il servizio, nonostante le restrizioni e la paura.