De Meo alla Commissione Ue: evitare una nuova guerra dei dazi

Roma, 3 lug. (askanews) - Parte da un sentimento di vera e propria preoccupazione per tutto il settore dell'Agroalimentare Europeo, l'interrogazione presentata nei giorni scorsi dall'Eurodeputato, Salvatore De Meo (membro della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale, di Forza Italia), alla Commissione Europea in merito ai nuovi dazi che l'amministrazione statunitense vuole imporre ai prodotti provenienti dall UE."L'annunciata applicazione da parte degli USA - dichiara De Meo - di nuovi dazi su molti prodotti europei è frutto della nota vicenda Airbus/Boeing, a seguito della quale lo scorso anno l' Organizzazione Mondiale del Commercio ha riscontrato l' esistenza di aiuti di stato Europei a favore del Consorzio che controlla AirBus, produttore Europeo di Aeromobili, concorrente del corrispondente produttore americano Boeing, autorizzando l' innalzamento tariffario sull import di prodotti europei per compensare il danno subito dagli Stati Uniti. A ciò si aggiunga che il Presidente Trump è in piena campagna elettorale e vuole rafforzare il suo slogan: "American First". Nella lista dei prodotti soggetti a dazi, ci sono anche molti prodotti alimentari del nostro Made in Italy che, tra l altro, stanno ancora facendo i conti con l emergenza economica post Covid. "Insomma una pressione oggettivamente preoccupante ed è per questo che ho chiesto alla Commissione Europea come intende supportare nell immediatezza il settore agroalimentare, duramente colpito nonostante non avesse alcun coinvolgimento con la disputa sorta dalla già citata vicenda AirBus, ma soprattutto - conclude Salvatore De Meo - come intende intervenire per scongiurare una pericolosa guerra dei dazi che potrebbe fortemente appesantire la ripartenza economica degli Stati Europei e soprattutto mettere in ginocchio il settore agroalimentare, penalizzando anche molte eccellenze italiane che tutto il mondo ci riconosce".