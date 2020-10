Design nuovo e una superconnessione, Apple svela l'iPhone 12

Milano, 13 ott. (askanews) - Una nuova forma, dei nuovi colori e soprattutto una connessione superveloce. Con il tradizionale keynote da Cupertino, attesissimo dagli amanti del mondo Apple, l'ad Tim Cook ha svelato il nuovo iPhone 12.Sono in tutto quattro i modelli della gamma dello smartphone di nuova generazione: si va dal più piccolo, il Mini, fino allo standard e a due versioni pro.La più grande novità l'ha annunciato direttamente Tim Cook:02.56"Oggi portiamo l'iPhone nel 5G. E' un grande momento per tutti noi e siamo davvero entusiasti. Il 5G porterà i download a un nuovo livello di performance, un'altissima qualità di video streaming, giochi più reattivi, una interattività real time e molto altro ancora", ha annunciato.Tra le novità, uno smartphone più squadrato rispetto all'ultimo modello, schermi in ceramica frontale, quattro volte più resistente alle cadute, telefono waterproof fino a sei metri di profondità per trenta minuti. Cinque i colori: nero, blu, verde, rosso e bianco. Il nuovo iPhone 12 è l'11% più sottile, il 15% più piccolo e il 16% più leggero rispetto all'iPhone 11.I modelli iPhone 12 Pro sono invece dotati di nuovi schermi Super Retina XDR, che sono i più grandi mai realizzati per iPhone.A livello software, il nuovo smartphone ha uno scanner LiDAR per esperienze di realtà aumentata e garantisce una ricarica wireless ad alta potenza. Il night mode funziona ora anche nell'ultragrandangolare e con la selfie camera. Le due fotocamere sono da 12 megapixel.Quanto ai prezzi: L'iphone 12 standard parte da 939 euro, fino a 1109 euro per il modello da 256 gb. Per il Mini si parte da 839 euro per il modello da 64 gb e si sale fino a 1009 euro per quello da 256 gb.