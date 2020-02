Efficienza energetica, Italia in Classe A sale a bordo di GNV

Roma, 20 feb. (askanews) - Nono episodio di "Italia in Classe A - La serie", l'info-reality sull'efficienza energetica di ENEA. Stavolta il territorio di"inchiesta" è a bordo delle Grandi Navi Veloci in servizio daGenova verso Palermo e la Tunisia.Il giornalista Marco Gisotti e il ricercatore dell'ENEA AntonioDisi si sono imbarcati sulla Superba e sulla Excelesior, duedelle quindici navi della flotta GNV, che complessivamente, comespiega il loro energy manager Mattia Canevari, consumano oltre200 mila tonnellate di combustile l'anno:"Su queste navi sono stati fatti diversi interventi diefficientamento energetico a cominciare dal contenimento deiconsumi elettrici. Per esempio, sono stati cambiati oltre 80milacorpi illuminanti con nuove illuminazioni a led. Uno deglieffetti di questo relamping, inoltre, è quello di consentire unrisparmio anche in termine di frigorie e cioè di condizionamentoperché le nuove lampade scaldano di meno rispetto alle vecchie e,di conseguenza, c'è un bisogno minore di raffrescare".In particolare, le due navi sulle quali Italia in Classe A èsalita, sono dotate di un sistema HVAC (heat ventilation airconditionating, "riscaldamento, ventilazione e condizionamentodell'aria"). Per fare un altro esempio in campo: i 30 invertersulla sola nave Excelsior hanno fatto risparmiare già 480milachilowattora dall'inizio del progetto. Sulla Superba è statofatto un upgrade del software dei sistemi di monitoraggiodell'aria, in modo da calcolare in automatico la temperatura diset point dell'acqua di refrigerazione, ottenendo un 15% dirisparmio energetico sui gruppi frigo della nave.I risultati dell'indagine sulle Grandi Navi Veloci e i dati chesono emersi attraverso una serie interviste ai testimoni chiave,sono online dal 18 febbraio nella nona puntata di "Italia inclasse A - la serie", nell'episodio "L'energia col vento inpoppa", su tutti i canali di Italia in classe A on-line e su LaStampa-Tuttogreen."Italia in classe A - la serie" è una produzione realizzata perla campagna di informazione e formazione sull'efficienzaenergetica "Italia in classe A" promossa dal Ministero delloSviluppo Economico e realizzata dall'Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica dell'ENEA.