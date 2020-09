Elon Musk annuncia: una Tesla a 25mila dollari in tre anni

Milano, 23 set. (askanews) - Una Tesla a 25mila dollari, 10 mila in meno del prezzo attuale del modello base. Lo ha annunciato Elon Musk in persona."È sempre stato il nostro obiettivo costruire un'auto accessibile. Io penso che in circa tre anni riusciremo a creare un veicolo elettrico valido a 25mila dollari. E anche completamente autonomo".La chiave per abbassare il prezzo delle auto autonome ed elettriche è nelle batterie: Tesla ha presentato una serie di miglioramenti per rivoluzionare le batterie in futuro: dalla catena di montaggio, all'uso dei siliconi, dai metalli usati all'integrazione nella macchina stessa. Tutte modifiche allo studio che dovrebbero permettere di ridurre del 56% i costi.L'obiettivo è trovare un metodo più efficiente per produrre le batterie, generare energia e conservarla.