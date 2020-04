Emissioni inquinanti: Rse e Ispra insieme per la qualità dei test

Milano, 23 apr. (askanews) - In tempi di Coronavirus la ricerca non si ferma, e prosegue con le attività a distanza, tra le quali la formazione.Ad aprile 2020, con una serie di webinar, ha preso il via il primo ciclo di un programma di formazione previsto dall'accordo tra Rse, Ricerca Sistema Energetico, e Ispra, l'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale. Nel suo messaggio in apertura del webinar Maurizio Delfanti, amministratore delegato di Rse, ha sottolineato l'importanza di proseguire nelle attività di formazione anche in questa fase di distanziamento sociale, senza disperdere esperienze e conoscenze preziose.Stefano Laporta, presidente di ispra e del Sistema Nazionale di protezione dell'Ambiente, ha asua volta ricordato lo spirito dell'accordo che ha rafforzato ulteriormente le collaborazioni già in essere tra RSE e Ispra.I webinar approfondiscono le sperimentazioni svolte sull'impianto Loop di Rse.A partire dal 2018, infatti, Rse ha ospitato circa 40 squadre di operatori ARPA - APPA per una serie di confronti inter-laboratorio e per lo svolgimento di prove valutative - proficiency test- sulle misure di selezionati inquinanti presenti nelle emissioni in atmosfera. L'impianto Loop di Rse è unico in Italia e si affianca in Europa a soli altre tre strutture simili. L'esperienza maturata ha consentito a Rse di guidare il gruppo di lavoro - a cui partecipa anche Ispra - che, in ambito Cen, il Comitato Europeo di Normazione, sta redigendo la prima norma tecnica di settore.