Eni, Descalzi: accordo con Politecnico di Milano è strategico

Milano, 15 mar. (askanews) - "Abbiamo voluto rinnovare questo accordo perché abbiamo sviluppato ulteriori tecnologie e vogliamo avere ulteriori brevetti. Ne abbiamo già 25 già sviluppati su temi come l'economia circolare, soprattutto sulla chimica e raffinazione. Siamo stati - ha detto - i primi al mondo a trasformare le raffinerie tradizionali. Siamo impegnati nella decarbonizzazione in senso lato per vettori mobilità ed nella elettricità con il progetto per la fusione nucleare o a contenimento magnetico che sembra funzionare e siamo vicini ad arrivare a una svolta investimenti sono tanti e stiamo lavorando molto con Politecnico di Milano". Così l amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, alla presentazione in streaming del rinnovo dell'accordo quadro tra Eni e il Politecnico di Milano.