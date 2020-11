Entro fine 2020 accesso al 5G per 1 miliardo di persone

Milano, 30 nov. (askanews) - Entro la fine del 2020 più di 1 miliardo di persone avrà accesso alla copertura 5G. La stima emerge dall'ultimo Ericsson Mobility Report che segnala come le incertezze sui mercati globali provocate dalla pandemia di coronavirus non abbiano frenato il 5G che, anzi, accelera nello sviluppo di reti e di dispositivi.Gli abbonamenti nel mondo saliranno a 220 milioni a fine anno, una stima vista al rialzo soprattutto grazie all'implementazione delle reti da parte degli operatori. Di questi la maggior parte, 175 milioni, sono in Cina, ben l'80% del totale. Numeri dovuti a una strategia nazionale nel Paese, alla concorrenza tra gli operatori e alla presenza di smartphone 5G sempre più convenienti.Fra 6 anni secondo Ericsson sono previsti 3,5 miliardi di abbonamenti in tutto il mondo, oltre il 50% del traffico dati mobile. Con un impatto su servizi ai cittadini e alle imprese enorme.