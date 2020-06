EShoppingAdvisor: TripAdvisor per e-commerce che punta all'Europa

Roma, 23 giu. (askanews) - Un aggregatore per lo shopping sul Web, una sorta di tripadvisor per l'e-commerce. Si chiama eShoppingAdvisor, è la startup finanziata da LVenture Group, una piattaforma web pubblica e indipendente che aiuta le persone a trovare i migliori e-commerce in base al prodotto o servizio desiderato, e agli e-commerce ad accrescere la propria reputazione in Rete grazie alla raccolta, gestione e analisi delle recensioni dei propri clienti.Come spiega Andrea Carboni, Ceo eShoppingAdvisor: "eShoppingAdvisor è stata una bella avventura già dall'inizio, nel 2016, quando abbiamo avuto l'idea in seguito a una chiacchierata con un amico"."Nei primi anni abbiamo realizzato e sviluppato il prodotto e siamo arrivati al programma di accelerazione con un prodotto altamente performante ed era venuto il momento di testarlo, oltre ai test iniziali con circa 300 clienti. La grande sorpresa è che nel momento in cui abbiamo presentato il prodotto, siamo passati dai 276 clienti a circa 2.300. Un salto di qualità importante, con oltre 130 clienti che ci hanno dato fiducia pagando regolarmente un abbonamento".In pratica come funziona la start-up? "E' una sorta di Tripadvisor dell'e-commerce, un portale che aiuta le persone a trovare sul web qualsiasi prodotto o servizio per poi acquistarlo in sicurezza e recensirlo. Inoltre un rating di sicurezza aiuta le persone a valutare il livello di affidabilità dell'e-commerce e quindi se fidarsi o no".Un rating reputazionale robusto, associato ai venditori, che garantisce agli utenti di acquistare in totale sicurezza: "Quello che vogliamo fare è rendere il Web un luogo sempre più sicuro dove acquistare e aiutare i piccoli e i medi e-commerce a emergere".Quali gli obiettivi nel futuro per eShoppingAdvisor? "Entro il 2021 prevediamo l'accesso ai mercati esteri, in particolare c'è un forte interesse nei mercati spagnolo e del Regno Unito. Abbiamo l'obiettivo, entro il prossimo anno, di raggiungere 6mila e-commerce e poi di andare oltre con l'accesso ai mercati nel resto d'Europa".