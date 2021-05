Eurispes 2021, Fara: giovani e cittadini credono nella politica

Roma, 13 mag. (askanews) - "I giovani si cominciano a rendere conto che la politica è un fatto necessario. Un Paese o, meglio, una democrazia senza politica non può considerarsi una democrazia e anche i giovani riscoprono la centralità della politica e questa è una grande cosa che va segnalata e tenuta in alta considerazione. Poi i cittadini esprimono la loro fiducia nei confronti delle istituzioni che vedono come riferimento anche nel vissuto quotidiano; un grandissima fiducia nei confronti delle Forze di polizia: Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia di Stato, grande fiducia in Esercito, Marina e Aeronautica e anche una grande fiducia, perché no, nel Presidente della Repubblica. Sono le cosiddette Istituzioni di garanzia che sono diventate negli anni un punto di riferimento certo per l'opinione pubblica e per i cittadini di questo Paese".Così il presidente dell'Eurispes, Gian Maria Fara, parlando a margine della presentazione del Rapporto Italia 2021.