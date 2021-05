Ex Ilva, i lavoratori di Taranto manifestano davanti al Mise

Roma, 14 mag. (askanews) - Una delegazione di lavoratori dell'ex Ilva di Taranto ha manifestato a Roma davanti al ministero dello Sviluppo economico."Siamo in sciopero, insieme Fiom e Uilm, per dire basta a questalunga attesa. Attendiamo ormai da tempo la riconversioneambientale di quello stabilimento", hanno spiegato i manifestanti, aggiungendo che "non è possibile mantenere migliaia di lavoratori in cassa integrazione". Ora "è giunto il tempo di dare risposte", hanno affermato i lavoratori.Poi, il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha convocato i sindacati per affrontare la vertenza dell'azienda.