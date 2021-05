'Friends: The Reunion' attesissima, il 27 maggio su Sky e Now TV

Roma, 22 mag. (askanews) - Rieccoli: i sei amici di Friends riuniti in una sorta di trip della memoria, un episodio celebrativo che riflette su presente e passato della serie più celebre della storia delle sitcom. "Friends: The Reunion" andrà in onda in contemporanea con gli Stati Uniti il 27 maggio, su Sky e su NOW Tv.Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer: Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross, tutti anche produttori esecutivi della speciale, tornano sul set che fece la loro fortuna, lo Stage24 negli studi Warner di Burbank. Una celebrazione dell'amicizia in scena e dietro le quinte, delle risate condivise. Si alternano sul palco anche ospiti d'eccezione in quantità: molti che fecero da guest star durante la serie ma anche David Beckham, James Corden, Malala Yousafzai...Lo speciale è diretto da Ben Winston, produzione Warner Bros, Unscripted television in associazione con Warner Horizon, Fulwell 73 Productions e Bright/Kauffman/Crane Productions (i tre produttori storici delle dieci stagioni della serie).