Generali Italia, una piattaforma digitale rivolta alle famiglie

Milano, 9 giu. (askanews) - Generali Italia punta sul digitale e su un nuovo modo di fare assicurazione attraverso la piattaforma Immagina Adesso, rivolta a quattro ambiti della vita delle famiglie: casa, benessere, sicurezza Online e anche animali domestici. Ne abbiamo parlato con Marco Oddone, Chief marketing & distribution officier della compagnia."Immagina Adesso - ha spiegato ad askanews - è l'ultimo nato di una serie di prodotti che ha visto un importante spostamento di Generali Italia, ma anche di tutte le altre compagnie della Country verso prodotti che fossero nativi digitali. In particolar modo Immagina Adesso nasce con una precisa identità: innanzitutto deve essere facile per il cliente, perché tutto viene regolato da un unico contratto, ma soprattutto ha una grande flessibilità, perché all'interno di quest'unico contratto le scelte che possono essere fatte dal nostro cliente sono innumerevoli".L'elemento digitale è sempre più rilevante nel mondo assicurativo e Generali Italia ha già raggiunto i 2,35 milioni di clienti connessi, con una crescita del 65% rispetto al 2019. In questo contesto, ci spiegano dal gruppo assicurativo, occorre un nuovo tipo di ascolto del cliente e il rinnovamento dell'offerta nasce anche da questo diverso approccio.Arianna Nardi, responsabile marketing di Generali Italia, ci ha presentato più nel dettaglio il progetto."E' più di un prodotto, è una piattaforma - ci ha spiegato - quindi estensibile orizzontalmente perché il cliente può scegliere l'area o le aree di bisogno che sono più legate alla sua vita, oppure va a cambiarle in funzione dei vari momenti di vita, ed è estensibile verticalmente perché si ha la possibilità di andare a disegnare le singole garanzie nello specifico con il cliente. In estrema sintesi quindi: la flessibilità, l'estensibilità orizzontale e verticale, la componente di servizio e la componente di tecnologia".Intanto prosegue il piano di investimenti triennale di Generali Italia 2019-2021 da 300 milioni di euro in Italia e per fronteggiare l'emergenza Covid sono state attivate azioni per 110 milioni di euro a favore di famiglie, imprese, agenti e comunità. Ma il valore si genera anche attraverso i nuovi strumenti."Immaginare di avere un'unica piattaforma che possa gestire più soluzioni combinabili tra loro - ha aggiunto Marco Oddone - diventa oggi un elemento di valore e anche di semplificazione, che l'interazione tra il nostro consulente e il cliente può generare".Senza dimenticare, nello specifico della piattaforma Immagina Adesso, le due aree in cui si muove con approccio innovativo l'offerta assicurativa: "Governare sia l'ampiezza delle coperture sia la componente di spesa, entrambe - ha concluso Arianna Nardi -. Sono le due variabili su cui ci si deve muovere. E questo ovviamente implica una grande ingegneria di offerta che sta alla base dello sviluppo della soluzione".L'obiettivo, come recita uno degli hashtag aziendali, è generare fiducia, anche alla luce dell'esperienza maturata in seguito alla pandemia.