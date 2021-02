Georgieva (FMI): Italia e Paesi turistici colpiti di più da crisi

Milano, 22 feb. (askanews) - "La mia più grande preoccupazipne è che il lockdown del 2020 si trasformi in una grande divergenza nel 2021."La direttrice del Fondo monetariointernazionale lancia l'allarme "divergenza". La divergenza piùmarcata a seguito della crisi post pandemia riguarda i Paesi invia di sviluppo "ma è un rischio anche per l'Europa", haaffermato Kristalina Georgieva durante un dibattito inteleconferenza al Parlamento europeo.E nel suo intervento, la direttrice dell'istituzione diWashington ha citato come esempio i crolli accusati da Paesitradizionalmente a vocazione turistica tra cui l'Italia."Letradizionali mete turistiche hanno conosciuto contrazioni dioltre il 9% in Spagna, Grecia e Italia, rispetto a unacontrazione media del 6,4% nell'Unione europea", ha affermato Georgieva.