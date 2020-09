Giornate Trevi, Montalbetti (Comieco): nuove sfide da e-commerce

Roma, 26 set. (askanews) - E-commerce, food delivery, nuove formedi acquistare. Cambia lo scenario e cambia anche il quadro dellagestione dei rifiuti. Lo ha evidenziato alle Giornate di Trevipromosse da WEC Italkia e Globe Italia il direttore generale diComieco, Carlo Montalbetti."E' cambiato il modo di acquistare e di consumare, con il Covidc'è stata un'accelerazione impressionante, perchè il consumo si ètrasferito a casa - ha spiegato Montalbetti -. Solo per Milanoabbiamo avuto la consegna di un milione di pacchi all'internodella cinta muraria in un mese. Che vuol dire un problema enormedal punto di vista dello smaltimento di tutti questi imballaggi,prevalentemente e per fortuna in cartone perchè integralmentevengono ritirati ed inviati a riciclo".