Grecia: Ue stanzia 276 mln di euro per costruzione campi migranti

Milano, 29 mar. (askanews) - L'Unione europea stanzierà 276 milioni di euro per la costruzione o la ristrutturazione di cinque campi per migranti nelle isole greche. Lo ha annunciato oggi a Lesbo la commissaria europea Ylva Johansson.La commissaria, responsabile per le migrazioni, che è venuta sull'isola dell'Egeo per sollecitare il governo greco ad accelerare l'apertura di nuovi campi nelle isole di Samos, Chios, Kos e Lesbo prima dell'inverno, ha anche invitato "la Turchia a riammettere con urgenza i migranti tornati dalla Grecia", mentre i leader dell'Ue sono attesi ad Ankara il 6 aprile. Alla domanda sulle accuse di respingimento di migranti da parte della guardia costiera greca nel Mar Egeo, ha chiesto "alla Grecia di fare di più" e di indagare.