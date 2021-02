Huawei taglierà oltre metà della produzione smartphone nel 2021

Milano, 18 feb. (askanews) - Huawei ha notificato ai proprifornitori che i suoi ordini di componenti per gli smartphone peril 2021 caleranno del 60 per cento in costanza delle sanzioniUsa, perché taglierà oltre metà della produzione.Nel 2021 Huawei intende ordinare componentiper 70-80 milioni di dispositivi, rispetto a una produzione delloscorso anno di 189 milioni di pezzi.Gli ordini sono stati limitati ai componenti per i modelli 4G,mancando ancora l'autorizzazione Usa per importare componenti per i5G.La stretta è appunto legata alla guerra dichiarata al gigante cinese della comunicazione dall'amministrazione Trump, cheha impedito alla societàdi accedere alla tecnologia americana e acquistare i chipnecessari al funzionamento delle sue apparecchiature.Nelle settimane scorse il fondatore di Huawei Ren Zhengfei aveva auspicato una relazione diversa con gli Stati Uniti nella nuova era Biden. Ma la momento poco è cambiato. Pochi giorni fa Huawei ha avviato una causa controla Federal communications commission (Fcc) degli Stati Uniti peraver indicato la società cinese come una minaccia per lasicurezza nazionale.