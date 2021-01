Il fondatore di Tesla Elon Musk diventa uomo più ricco del mondo

New York, 8 gen. (askanews) - Essere green e visionari a volte conviene: Elon Musk, il fondatore di Tesla, produttore di veicoli elettrici di fascia alta, è salito al rango di uomo più ricco del mondo, secondo i calcoli di Bloomberg News.Con il mercato azionario di Tesla in ascesa, di cui possiede il 18%, l'estroso imprenditore di 49 anni, che gestisce anche SpaceX, ha superato Jeff Bezos, il boss di Amazon che deteneva il titolo di uomo più ricco del pianeta dal 2017.La capitalizzazione di Tesla ha raggiunto cifre astronomiche e vale 766 miliardi di dollari, più di Facebook ma anche più di altri costruttori di automobili come Toyota, Volkswagen, Hyundai, Gm e Ford messe insieme. Lui, come sempre, ha risposto alla notizia in modo spiazzante usando i social: "Che strano. Torniamo al lavoro" ha tagliato corto in un tweet.