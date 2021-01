Intesa Sanpaolo e Tecnica Group, accordo per credito alla filiera

Milano, 14 gen. (askanews) - Intesa Sanpaolo e Tecnica Group, azienda leader nel mondo della calzatura outdoor e dell'attrezzatura da sci - attraverso marchi come Tecnica, Nordica, Moon Boot, Blizzard e Rollerblade - hanno sottoscritto nell'ambito del rinnovato Programma Filiere, un accordo di collaborazione per l'accesso al credito delle aziende che forniscono beni e servizi.Il gruppo bancario guidato da Carlo Messina, per supportare le imprese di ogni settore e dimensione, ha infatti rinnovato il proprio Programma Filiere con un progetto dedicato a valorizzare le intere filiere produttive, destinando un plafond di 10 miliardi di euro di nuovo credito.Il progetto nasce dalla comune volontà di sostenere le piccole e medie imprese del territorio legate alla filiera in un momento di difficoltà generato dall'emergenza Covid-19, nell'ottica di favorirne la ripartenza. Grazie all'accordo, anche attraverso lo scambio reciproco di informazioni industriali e settoriali, vengono facilitati l'accesso al credito delle piccole e medie imprese e riconosciuti vantaggi economici, facendo leva sulle competenze settoriali di Tecnica Group.