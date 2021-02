Inxpect, aumento di capitale da oltre 17 milioni di euro

Milano, 16 feb. (askanews) - Fondo Italiano d'Investimento SGR e Banca Generali al fianco di Inxpect nell'aumento di capitaleda oltre 17 milioni di euro.Il primo, attraverso il Fondo Italiano Tecnologia e Crescita - FITEC, ha agito da lead investor nel Round B da oltre 17 milioni di euro a cui hanno partecipato anche 360 Capital - che già aveva investito in Inxpect nel 2019 - e il fondo 8A+ Real Innovation di 8a+ Investimenti, con l'advisory di Banca Generali.Fondata nel 2015 a Brescia da Luca Salgarelli, Inxpect è leader mondiale nella sensoristica radar per applicazioni di robotica e sicurezza industriale.Inxpect progetta e produce i primi e unici sensori radar al mondo certificati per applicazioni industriali, in grado di rivoluzionare il modo con cui gli operatori si interfacciano con i macchinari. Forte di un portafoglio di oltre venti famiglie di brevetti internazionali, la società sta ora studiando tecnologie di imaging radar 3D in grado trasformare la robotica collaborativa da una nicchia di mercato ad una tecnologia pervasiva con sbocchi in tutti i segmenti applicativi.Inxpect impiega oltre 40 dipendenti divisi nelle sedi di Brescia, Firenze e Haifa e ha chiuso il 2020 con un raddoppio del fatturato dei prodotti Industrial Safety rispetto al 2019, oltre che con una interessante pipeline di ordini per il prossimo biennio.Le nuove risorse sosterranno lo sviluppo commerciale nazionale e internazionale e le continue attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla creazione di una nuova generazione di sensori per la robotica collaborativa e per l'Industrial IoT."Chiudere un round di finanziamento in equity durante una crisi mondiale come quella che stiamo vivendo non è stato facile. In Fondo Italiano d'Investimento abbiamo trovato un interlocutore non solo in grado di sostenere finanziariamente la crescita di Inxpect, ma anche le competenze specializzate che ci aiuteranno a raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi strategici", ha dichiarato l'aministratrore delegato di Inxpect, Luca Salgarelli.