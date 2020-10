Istat: ad agosto disoccupazione scende al 9,7%, sale tra giovani

Roma, 1 ott. (askanews) - Ad agosto prosegue la crescita dell'occupazione già registrata a luglio, torna a calare il numero di persone in cerca di lavoro e continua la diminuzione dell'inattività. Il tasso di disoccupazione ad agosto è sceso al 9,7% (-0,1 punti rispetto a luglio). Lo comunica l'Istat, indicando che la diminuzione delle persone in cerca di lavoro su luglio è pari a 23mila unità e che riguarda le donne e gli ultra 25enni. Continua invece a crescere il tasso di disoccupazione giovanile: ad agosto per la fascia di età 15-24 anni sale infatti al 32,1% (+0,3 punti rispetto a luglio). Il quadro però non è certo roseo, le ripetute flessioni congiunturali registrate tra marzo e giugno hanno infatti determinato una rilevante contrazione dell'occupazione rispetto al mese di agosto 2019 (-1,8% pari a -425mila unità), che coinvolge uomini e donne di qualsiasi età, dipendenti (-290mila) e autonomi (-135mila).