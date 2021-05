Italia digitale, crescono e-commerce e pagamenti elettronici

Milano, 12 mag. (askanews) - L'emergenza pandemica ha accelerato la transizione digitale portando gli italiani a cambiare il proprio approccio verso pagamenti e acquisti. Lo conferma una ricerca relativa all'impatto dei lockdown sui pagamenti, realizzata da GfK per conto di Visa. Secondo lo studio, il 62% degli italiani intervistati non considera più preferibili i pagamenti in contante rispetto a quelli digitali; per di più è cresciuta la propensione per strumenti come digital wallet, carte prepagate, di debito e di credito.Inoltre, dai dati raccolti emerge, anche in Italia, un trend di abbandono dei pagamenti in contante a doppia cifra.Quanto ai luoghi di acquisto: sempre più italiani affermano di comprare presso esercenti locali e confermano la propria volontà di sostenere i negozi di vicinato.Una scelta oggi più che mai incentivata non solo dai vantaggi connessi ai pagamenti contactless ma anche dalle opportunità legate al cashback.Proprio a proposito di cashback, VISA è attivamente impegnata nel contribuire all'informazione sul Piano Cashless varato dal Governo, come si evince da questo video.La logica premiale del Cashback di Stato, attivo a partire dal primo gennaio di quest anno, è basata su un rimborso pari al 10%, fino ad un massimo di 150 euro a semestre, sull'importo di tutti gli acquisti effettuati con carte di pagamento in punti vendita fisici, come negozi, bar e ristoranti, supermercati e grande distribuzione o per beni e servizi forniti da artigiani e professionisti.Per accedere al programma è necessario utilizzare l applicazione IO, oppure una delle applicazioni sviluppate dall emittente della propria carta di pagamento.Per rendere rapide e sicure le diverse esperienze di pagamento elettronico, Visa può contare sulla propria rete VisaNet, attiva in oltre 200 Paesi, che processa 65.000 transazioni al secondo.Non solo i consumatori possono beneficiare del digitale, bensì anche gli esercenti, che in particolare durante il periodo pandemico hanno sempre più familiarizzato con modalità di pagamento contactless ed e-commerce. E sono proprio i piccoli esercenti locali e le micro e piccole imprese il focus di Visa, che ha già accompagnato nel processo di digitalizzazione 2 milioni di PMI europee.