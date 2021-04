La protesta dei trattori al Parlamento Europeo a Strasburgo

Strasburgo, 30 apr. (askanews) - Traffico bloccato e clacson assordanti. Centinaia di trattori hanno sfilato davanti al Parlamento europeo a Strasburgo per protestare contro la nuova PAC (politica agricola comune). Gli aiuti europei cambieranno nel 2023 per dare una svolta più agroecologica alla politica agricola comune europea.Le proteste degli agricoltori sono motivate dalle ipotesi di riduzione dei trasferimenti diretti della PAC, soprattutto a scapito delle imprese di maggiore dimensione economica.Il negoziato in corso tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione sulla nuova PAC dovrebbe concludersi entro il prossimo mese di giugno. A seguire, entro la fine dell anno corrente, gli Stati membri dovranno trasmettere alla Commissione europea i propri piani strategici per l applicazione del nuovo assetto normativo.