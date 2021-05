Larissa Iapichino ambassador 2021 di Barberino Designer Outlet

Roma, 24 mag. (askanews) - Chi ha detto che un atleta professionista non possa essere anche appassionata di moda? Larissa Iapichino, giovanissima detentrice del record mondiale under 20 di salto in lungo, è tanto forte e determinata sulla pista d atletica quanto attenta alle tendenze e allo stile nel tempo libero.Un esempio dal punto di vista sportivo e, allo stesso tempo, un modello positivo e di emancipazione femminile, con i suoi valori sani e autentici, per le giovani generazioni.È proprio per questi aspetti che Barberino Designer Outlet l'ha scelta come Ambassador 2021 per il suo Centro toscano che, grazie alla sua posizione nel Mugello e al paesaggio caratterizzato dal fiume Sieve che lo attraversa, costituisce una delle mete per lo shopping all aperto più belle d'Italia."Mi vedete sul set di uno shooting di moda e non in pista. Sono davvero entusiasta di essere la nuova ambassador del Barberino Designer Outlet che coniuga perfettamente sport e fashion, entrambe le mie grandi passioni".Nata e cresciuta a pochi chilometri da questo luogo affascinante, Larissa, con il suo talento puro, lo sfacciato ottimismo e una forte consapevolezza verso l ambiente, non poteva che essere la perfetta testimonial di un progetto che abbraccia tre diversi elementi: moda, sostenibilità e contatto con la comunità locale."Sono molto legata a questo centro perchè mi evoca ricordi di infanzia e sono contenta di rappresentare i giovani come me che amano lo shopping. Inoltre essere ambassador di questo centro è una nuova occasione per far conoscere la Toscana trendy".La giovane campionessa e Ambassador, accompagnerà il centro durante l anno in una serie di attività vicine ad entrambi i mondi di riferimento. Prima tappa uno shooting esclusivo, in cui si è evidenziato il suo lato più glamour mentre indossa capi delle collezioni Spring/Summer degli oltre 120 marchi presenti all interno dell outlet, caratterizzati da un impronta fortemente sportiva, ma non solo. Con un primo obiettivo: Preparare una valigia al passo con le tendenze per le vacanze estive.