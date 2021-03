Lexus, un salto nel 2025 con il concept LF-Z Electrified

Milano, 29 mar. (askanews) - Un salto avanti nel 2025. E' quello che ha fatto Lexus, il marchio di lusso della Toyota, con la presentazione in anteprima mondiale della concept car elettrica "LF-Z Electrified" con soluzioni avveniristiche e tecnologie che dovrebbero entrare in produzione fra 4 anni.La LF-Z Electrified, spiega Lexus, alza il livello della dinamica guida e delle prestazioni grazie a una disposizione ottimale della batteria e dei motori elettrici e a una nuova tecnologia di trazione integrale chiamata "Direct4". Anche gli interni a partire dal volante in stile Formula 1 lasciano intuire l'elevato contenuto tecnologico della vettura con un cockpit che racchiude diversi schermi e monitor.Entro il 2025 Lexus punta a offrire varianti elettriche per tutta la gamma e prevede di introdurre 20 modelli nuovi o aggiornati, inclusi più di 10 modelli elettrificati, 100% elettrici (Bev), ibridi plug-in (Phev) e ibridi (Hev) per soddisfare le esigenze di ogni mercato.