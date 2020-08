Lo credevano estinto, riappare a Gibuti il sengi somalo

Roma, 18 ago. (askanews) - Lo chiamano sengi somalo; i ricercatori occidentali lo credevano estinto da 50 anni,e invece una squadra di biologi ha avvistato il piccolo mammifero a Gibuti in alcune zone rocciose. La squadra, che ha pubblicato la ricerca sulla rivista PeerJ, ha catturato 12 esemplari e parlando con la gente del posto ha compreso che l'animale è attestato frequentemente.Il sengi somalo, Elephantuus revoili, è una specie di toporagno elefante endemica del Corno d'Africa, grosso come un topo ma capace di correre a quasi 30 km l'ora. Fino ad oggi, in Occidente se ne conoscevano le fattezze solo attraverso 39 esemplari conservati nei musei di storia naturale.