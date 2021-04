Mercedes EQS, l'ammiraglia di lusso nata per l'elettrico

Milano, 15 apr. (askanews) - La serie S, il lusso per eccellenzadi Mercedes, entra nell'era elettrica. La casa di Stoccarda hapresentato EQS la versione full electric della sua ammiraglia,primo modello costruito su piattaforma dedicata EVA. I primimodelli introdotti nel mercato sono EQS 450+ da 245 kW (333CV) atrazione posteriore ed EQS 580 4MATIC da 385 kW (523CV) e 855 Nmdi potenza, con motore anche sull'assale anteriore.La versione più potente accelera da 0-100 in 4,3secondi mentre la velocità è limitata per entrambe a 210 km/h.A bordo domina il lusso a partire dal sistema di controllo dellaqualità dell aria a bordo, certificato contro virus e batteri.L abitacolo è caratterizzato dall'MBUX Hyperscreen: un grandedisplay arcuato che copre quasi l'intera superficie tra i duemontanti anteriori e si compone di tre schermi. Grazie a un unicovetro di copertura, sono percepiti visivamente come uno schermounico.Nell'ambito dell'iniziativaà "Ambition 2039", Mercedes-Benz puntaa offrire in meno di 20 anni una flotta di vetture nuove "carbonneutral". L'azienda intende coprire entro il 2030 oltre la metàdei suoi volumi di vendita con le auto a trazione elettrica, checomprendono i modelli 100% elettrici e gli ibridi-plug-in. Inmolti settori Mercedes-Benz pensa già al futuro: Nuova EQS èun'auto concepita nel segno della sostenibilità. Le vetture sonoprodotte con un bilancio di CO2 neutro e utilizzando materialisostenibili, come la moquette in filati riciclati.In Italia EQS arriverà a settembre con un prezzo per la versionetop di gamma EQS 580 4MATIC che dovrebbe attestarsi intorno ai150 mila euro.