Microsoft prosegue le trattative per l'acquisto di TikTok

Roma, 3 ago. (askanews) - Microsoft ha confermato che sono in corso trattative per l'acquisto della filiale americana di TikTok dalla sua casa madre cinese, ByteDance, e che i colloqui vanno avanti dopo una telefonata del ceo Satya Nadella con il presidente Donald Trump, in cui il numero uno del colosso hitech avrebbe rassicurato il presidente americano, impegnandosi ad andare incontro alle sue preoccupazioni che lo avevano portato a frenare, giorni fa, sul possibile accordo.L'acquisizione sarà soggetta a "una valutazione completa della sicurezza e dovrebbe portare benefici economici agli Stati Uniti, compreso il ministero del Tesoro americano", afferma Microsoft, che, se l'acquisizione avrà luogo, diventerà proprietaria e dirigerà il social network negli Stati Uniti, in Canada, Australia e Nuova Zelanda. Azionisti di minoranza potranno unirsi all'operazione.Si auspica che i negoziati possano concludersi per metà settembre. Se tutto andasse in porto, anche Microsoft sbarcherebbe così nel mondo dei social.