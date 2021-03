Ministro Orlando: insediato comitato per analizzare Rdc

Milano, 23 mar. (askanews) - "Oggi si è insediato il comitato che è chiamato a valutare e ad analizzare il funzionamento del redditto cittadinanza. E' presieduto dalla professoressa Chiara Saraceno e avrà il compito di dare indicazioni su come migliorare questo strumento che è stato fondamentale per frontaggiare la povertà, tanto più al tempo della pandemia, ma che ha bisogno di alcuni interventi che consentano di sviluppare di più lo stimolo verso la formazione e verso il lavoro di chi è beneficario di questa misura. Anzi di rendere più agevole il passaggio verso la formazione, lo studio e il lavoro. Per questo motivo abbiamo chiamato esperti di questo settore di grandissimo valore che ci aiuteranno a migliorare questa misura e ci suggeriranno anche le norme necessarie per andare in questa direzione". Così il ministrodel Lavoro, Andrea Orlando, in un video nel giorno in cui si è insediato il comitatoscientifico per la valutazione del Reddito di cittadinanzapresieduto dalla professoressa Chiara Saraceno.