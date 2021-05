Monopattini elettrici, Link lancia primo corso di guida sicura

Roma, 12 mag. (askanews) - Ecosostenibilità e sicurezza. Al via il primo corso di guida sicura per i monopattini elettrici, nei centri di sperimentazione Aci-Sara di Vallelunga, a Roma.Un corso di due ore, tra teoria e piste di sicurezza, a conclusione del quale verrà poi rilasciato un certificato, promosso da Link, azienda leader del servizio di monopattini in sharing, presente a Roma con 1000 veicoli. Mentre l'appuntamento presso il Centro di Guida Sicura di Lainate (Milano) è previsto il prossimo 10 giugno.Link è il monopattino elettrico in sharing progettato da Superpedestrian, la tech company leader nella micromobilità uscita dal Mit (Massachussets Institute of Technology) di Boston.Spiega Maurizio Pompili, Operation Manager Link Italia: "Abbiamo voluto portare dal Mit di Boston il monopattino più sicuro al mondo, non potevamo non concludere questa nostra scelta se non con una partnership con Aci. Volevamo insegnare alle persone a salire sul nostro monopattino in sicurezza con la città che li circonda".La tecnologia implementata da Link e il focus sulla sicurezza hanno facilitato il connubio e la creazione della partnership con i Centri di Guida Sicura Aci-Sara. Anche noi abbiamo testato il monopattino elettrico, effettuando un test di guida sicura.Un connubio, quello tra ecosostenibilità e sicurezza, sostenuto anche dal comune di Roma:Enrico Stefano,Presidente Commissione Mobilità Comune di Roma Capitale: "Oggi è una giornata significativa anche il monopattino è un veicolo e deve essere portato con consapevolezza e attenzione. Sono contento anche perché oggi vediamo come mondi apparentemente lontani come quello dell'automotive e della mobilità sostenibile in realtà possono parlarsi benissimo e mettere a fattor comune le conoscenze per aumentare la sicurezza dei cittadini".